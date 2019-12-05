Уряд ухвалив низку рішень для бізнесу та скасував 76 застарілих документів

Кабінет міністрів скасував 76 застарілих актів та ухвалив низку важливих для бізнесу рішень.

Про це йдеться у пресрелізі BRDO, який є у розпорядженні Укрінформу.

"4 грудня 2019 року КМУ схвалив низку рішень на користь бізнесу, розроблених BRDO за підтримки Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства, в рамках другого «дерегуляційного» Кабміну нового складу", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що за підсумками засідання скасовано 76 застарілих актів, схвалено низку рішень на користь бізнесу.

Зокрема, ухвалено надважливі рішення для лісогосподарської галузі, які чекали свого затвердження понад три роки. Це – моніторинг внутрішнього споживання лісоматеріалів на основі єдиної державної системи електронного обліку деревини (ЕОД) та запровадження пілотного проекту з реалізації деревини через систему ProZorro.Продажі. Впровадження цих рішень, наголошують експерти, дозволить ефективно контролювати законність походження деревини і створить умови для знищення тіньового ринку, який сьогодні сягає близько 30%.

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При цьому додаткові надходження до бюджету країни від запровадження ЕОД оцінюються в майже 150 млн грн на рік.

Іншою важливою ініціативою стало ухвалення постанови Кабміну про запуск пілотного проєкту з доступу приватних перевізників на ринок вантажних залізничних перевезень. За оцінками експертів, це дозволить залучити додаткові інвестиції у галузь, підвищити середньодобову швидкість руху, прискорити відвантаження продукції, а отже, підвищити конкурентоспроможність українського виробника.

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Серед інших ухвалених рішень:

встановлено порядок реалізації товарів, які не пройшли митного контролю, на митних аукціонах через електронну систему ProZorro.Продажі. Таких товарів лише з початку цього року накопичилося на складах митниці майже на 840 млн грн;

затверджено механізм оскарження рішень, дій та бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру;

оновлено технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні. Постанова дасть можливість синхронізуватися з європейським законодавством у цій сфері і полегшить українським виробникам вихід на ринок ЄС.

Окрім того, на засіданні скасовано використання бланків ліцензій єдиного зразка, регламентовано вимоги до шумового випромінювання обладнання, а також внесено зміни до Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, зокрема, скасовано обов’язковість ведення книги відгуків та пропозицій на АЗС.

Також скасовано подвійні вимоги до порядку визначення вартості послуг з проведення оцінки відповідності стандартам технічних регламентів.

Більш детальну інформацію можна знайти за посиланням.