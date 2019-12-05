Уряд ухвалив низку рішень для бізнесу та скасував 76 застарілих документів

Уряд ухвалив низку рішень для бізнесу та скасував 76 застарілих документів

Укрінформ
Кабінет міністрів скасував 76 застарілих актів та ухвалив низку важливих для бізнесу рішень.

Про це йдеться у пресрелізі BRDO, який є у розпорядженні Укрінформу.

"4 грудня 2019 року КМУ схвалив низку рішень на користь бізнесу, розроблених BRDO за підтримки Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства, в рамках другого «дерегуляційного» Кабміну нового складу", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що за підсумками засідання скасовано 76 застарілих актів, схвалено низку рішень на користь бізнесу.

Зокрема, ухвалено надважливі рішення для лісогосподарської галузі, які чекали свого затвердження понад три роки. Це – моніторинг внутрішнього споживання лісоматеріалів на основі єдиної державної системи електронного обліку деревини (ЕОД) та запровадження пілотного проекту з реалізації деревини через систему ProZorro.Продажі. Впровадження цих рішень, наголошують експерти, дозволить ефективно контролювати законність походження деревини і створить умови для знищення тіньового ринку, який сьогодні сягає близько 30%.

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При цьому додаткові надходження до бюджету країни від запровадження ЕОД оцінюються в майже 150 млн грн на рік.

Іншою важливою ініціативою стало ухвалення постанови Кабміну про запуск пілотного проєкту з доступу приватних перевізників на ринок вантажних залізничних перевезень. За оцінками експертів, це дозволить залучити додаткові інвестиції у галузь, підвищити середньодобову швидкість руху, прискорити відвантаження продукції, а отже, підвищити конкурентоспроможність українського виробника.

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Серед інших ухвалених рішень:

встановлено порядок реалізації товарів, які не пройшли митного контролю, на митних аукціонах через електронну систему ProZorro.Продажі. Таких товарів лише з початку цього року накопичилося на складах митниці майже на 840 млн грн;

затверджено механізм оскарження рішень, дій та бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру;

оновлено технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні. Постанова дасть можливість синхронізуватися з європейським законодавством у цій сфері і полегшить українським виробникам вихід на ринок ЄС.

Окрім того, на засіданні скасовано використання бланків ліцензій єдиного зразка, регламентовано вимоги до шумового випромінювання обладнання, а також внесено зміни до Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, зокрема, скасовано обов’язковість ведення книги відгуків та пропозицій на АЗС.

Також скасовано подвійні вимоги до порядку визначення вартості послуг з проведення оцінки відповідності стандартам технічних регламентів.

Більш детальну інформацію можна знайти за посиланням.

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