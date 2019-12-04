Кабмін може отримати право регулювати дозвільні документи для бізнесу

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт № 1067-д “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності”.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

За ухвалення законопроєкту проголосували 229 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає надання Кабінету міністрів право визначати, який дозвільний орган буде уповноважений видавати суб’єкту господарювання документи дозвільного характеру, а також встановлюватиме перелік та вимоги до необхідних документів.

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Також встановлюється, що Кабмін своїми актами визначатиме назви адміністративних послуг та підстави для їх одержання, а також суб’єкта та його повноваження, що надаватиме ці адмінпослуги, перелік необхідних документів та вимоги до них.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів ухвалив низку рішень, якими скасовуються застарілі обмеження у господарській сфері, а також спрощуються умови ведення бізнесу.