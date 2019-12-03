Під Радою ФОПи знову мітингують проти касових апаратів

Під ВР близько сотні підприємців вимагають скасувати закони про застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Протестувальники вигукують "Ганьба!" і тримають прапори та плакати із написами "Захисти ФОП", "Не дамо знищити спрощену систему!" і "Скасувати закони 128 та 129".

Поруч чергують близько 50 правоохоронців.

Мітинг під ВР на підтримку ФОП/ Фото: Геннадій Мінченко

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 20 вересня ухвалила закони "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (законопроєкт №1053-1) та "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг" (№1073). Після ухвалення закони отримали номери 128-IX та 129-IX.

30 вересня у Києві під Офісом Президента зібралися понад 500 підприємців з усіх регіонів України з вимогою ветувати ці закони, які вони розцінюють як тиск на бізнес.

4 жовтня їх підписав Голова Верховної Ради, а 17 жовтня – Президент.

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Закон №128-IX пропонує запровадити ряд мотиваційних заходів для споживачів, аби вони контролювали проведення розрахункових операцій продавцями та надавачами послуг через реєстратор розрахункових операцій (РРО), а для продавців – низку заходів, аби спростити користування РРО і посилити відповідальність за відмову це робити.

Передбачено можливість використання як класичного, так і програмного РРО, відсутність обмежень з боку держави на розробку програмних РРО, реєстрацію програмного РРО через Електронний кабінет.

Норма про "кешбек" набуває чинності з 1 жовтня 2020 року. Вона передбачає, що споживач, який здійснив покупку більш як на 100 грн та отримав чек, має можливість перевірити його на автентичність, і якщо з'ясується, що розрахунковий документ в електронній формі не переданий контролюючим органам, - написати скаргу, на підставі якої може бути призначена перевірка. Якщо перевірка підтвердить, що продавець порушив порядок проведення розрахункових операцій, його оштрафують, а покупцю повернуть 100% вартості придбаних товарів.

Також із 1 жовтня 2020 року буде застосовуватися повний розмір штрафу за незастосування РРО або невидачу чека (100% від суми при першому порушенні і 150% при кожному наступному), які до цього застосовуються в обмеженому розмірі.

З цієї ж дати починають застосуватися загальні правила використання РРО для окремих категорій платників єдиного податку ІІ-IV груп (без обмеження обсягу доходу за календарний рік), які здійснюють: реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту; реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надають платні послуги у сфері охорони здоров’я; реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння; роздрібну торгівлю уживаними товарами в магазинах; діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування; діяльність туристичних агентств, туристичних операторів; діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; реалізацію текстилю, деталей та приладдя для автотранспортних засобів.

Загальні правила використання РРО для всіх платників єдиного податку ІІ-IV груп починають діяти з 1 січня 2021 року одночасно зі збільшенням граничного обсягу доходу платників єдиного податку ІІ групи з 1,5 до 2,5 млн грн.

Вимоги закону не поширюватимуться на звичайних фізичних осіб (не суб’єктів підприємницької діяльності) та платників єдиного податку І групи.