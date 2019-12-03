Закон про удосконалення адміністрування податків пройшов перше читання

Верховна Рада підтримала за основу в першому читанні законопроєкт №1209-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

За даний законопроєкт проголосувало 250 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєкт пропонує внести зміни до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" в частині приведення у відповідність до діючого законодавства назв центральних органів виконавчої влади, що здійснюють адміністрування ЄСВ, уточнення порядку направлення вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску та внесення змін до розміру штрафних санкцій за порушення вимог, передбачених законом.

Документ також вносить зміни до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" щодо уточнення формули розрахунку питомої ваги вартості реалізованих сільськогосподарських товарів, при досягненні якої у сільськогосподарського товаровиробника виникає право на отримання бюджетної дотації та до Закону України "Про судовий збір" стосовно встановлення максимальної величини ставки судового збору за поданням до адміністративного суду апеляційної або касаційної скарги на рішення суду.

Проєктом також пропонується внести зміни до ще 63 законодавчих актів України, якими передбачається узгодити питання розподілу повноважень між органами податкової та органами митної служби та якими чітко визначено, що контролюючий орган - це орган, який визначений Податковим кодексом України.

Проєктом також пропонується більш точно визначити механізм адміністрування і механізм оскарження рішень по донарахуванню з ЄСВ.