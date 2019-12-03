Рада вирішила працювати сьогодні "до переможного"

Народні депутати ухвалили рішення продовжити засідання Верховної Ради у вівторок до вичерпання питань порядку денного.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ставлю на голосування пропозицію керівника фракції політичної партії "Слуга народу" Давида Георгійовича Арахамії щодо продовження сьогоднішнього пленарного засідання до того, як ми повністю вичерпаємо порядок денний сьогоднішнього засідіання", - оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Пропозицію підтримали 229 народних депутатів.

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Разумков також ставив на голосування пропозицію співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко скасувати перерву з 14-ї до 16-ї години між ранковим і вечірнім засіданнями парламенту. Цю пропозицію підтримали 194 народні депутати при мінімально необхідних 226.