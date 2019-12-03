Парламент змінив порядок денний другої сесії

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови 2101-14 "Про внесення змін до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання".

Постанову підтримали 290 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Постанова передбачає включення до порядку денного другої сесії Верховної Ради 36 законопроєктів. Серед них - президентські законопроєкти, визначені як невідкладні, - 2412 "Про розвідку", 2414 "Про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України", 2415 "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з ухваленням Закону України "Про розвідку".