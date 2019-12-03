Україна та Росія продовжили на 10 років договір на транзит нафти
Про це повідомляє пресслужба української компанії.
"Третього грудня 2019 року Укртранснафта та Транснефть уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на десять років – з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року. Базові принципи співробітництва між компаніями залишились без змін, зокрема такі, як порядок оплати послуг і механізм взаємодії на рівні технічних служб двох нафтотранспортних операторів", - йдеться у повідомленні.
Документ підписали генеральний директор Укртранснафти Микола Гавриленко та віцепрезидент Транснефти Сергій Андронов під час Міжнародної конференції «Енергетика у 21 столітті» у м. Загреб, Республіка Хорватія.
Підписання документа відбулося відповідно до рішення акціонера Укртранснафти - НАК «Нафтогаз України» від 27 листопада 2019 року. Деталей про обсяги прокачки українська компанія не розкриває.
Як повідомлялося, чинний договір між сторонами мав завершитися у 2019 році.
Фото: facebook.com/ukrtransnafta