Україна та Росія продовжили на 10 років договір на транзит нафти

АТ «Укртранснафта» та ПАТ «Транснефть» продовжили дію контракту на транзит нафти на десять років – ‪з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року‬.

Про це повідомляє пресслужба української компанії.

"Третього грудня 2019 року Укртранснафта та Транснефть уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на десять років – ‪з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року‬. Базові принципи співробітництва між компаніями залишились без змін, зокрема такі, як порядок оплати послуг і механізм взаємодії на рівні технічних служб двох нафтотранспортних операторів", - йдеться у повідомленні.

Документ підписали генеральний директор Укртранснафти Микола Гавриленко та віцепрезидент Транснефти Сергій Андронов під час Міжнародної конференції «Енергетика у 21 столітті» у м. Загреб, Республіка Хорватія.

Підписання документа відбулося відповідно до рішення акціонера Укртранснафти - НАК «Нафтогаз України» від 27 листопада 2019 року. Деталей про обсяги прокачки українська компанія не розкриває.

Як повідомлялося, чинний договір між сторонами мав завершитися у 2019 році.

Фото: facebook.com/ukrtransnafta