Держбюджет-2020 направили на підпис Президенту

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Державний бюджет України на 2020 рік; документ направлено на підпис Президенту.

Про це повідомляє портал Верховної Ради.

"2 грудня 2019 повернуто з підписом Голови Верховної Ради України", - зазначено на картці законопроєкту № 2000.

Наразі закон направлено на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

Як повідомлялось, у держбюджеті на 2020 рік передбачені доходи в сумі 1 093, 67 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду – 974,7 млрд грн та доходи спеціального фонду – 119,0 млрд грн. Видатки передбачені в сумі 1 180,1 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 052,2 млрд грн та видатки спеціального фонду – 127,9 млрд грн.

Обсяг державного боргу в гривневому еквіваленті становитиме 2 045,1 млрд грн (45,3% прогнозного ВВП). Обсяг платежів із погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується у сумі 282,1 млрд грн, в тому числі погашення державного зовнішнього боргу – 120,3 млрд грн, державного внутрішнього боргу – 161,9 млрд грн. На платежі з обслуговування державного боргу на 2020 рік передбачено 141,5 млрд грн.

Мінімальна зарплата у держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 гривні.

Витрати на оборону і безпеку в розмірі 5,45% від ВВП, або 245,8 млрд грн, що є найбільшою сумою за часів незалежності України. Бюджет МВС передбачено у розмірі 93 млрд грн. Видатки на освіту враховані в обсязі 136,4 млрд грн.

Видатки на медицину у наступному році становитимуть 113, 3 млрд грн. На фінансування культури та інформаційної сфери передбачено 8,66 млрд грн.

У головному фінансовому документі на 2020 рік передбачені бюджетні програми для підтримки сільгосптоваровиробників – 4 млрд грн та формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів – 0,24 млрд грн. Доходи від приватизації державного майна закладені на рівні 12 млрд грн.