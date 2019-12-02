Україна і Росія ще не домовилися про обсяги транзиту газу - Оржель

"Зараз активно відбувається робота у погодженні двох договорів: договору про інтерконектор та договору на транспортування. Це попередньо, щоб приймати кінцеві рішення щодо обсягів, строків або ж компенсації, ми маємо чітко відпрацювати усі технічні моменти. Технічні процеси відбуваються досить активно. Сторони перебувають у технічних консультаціях, найближчим часом переходитимо до суттєвих елементів", - сказав міністр.

Оржель також дав оцінку перебігу тристоронніх перемовин.

"Не можу сказати, що вони є легкими, проте на певному етапі є конструктивними", - зазначив Оржель.

Як повідомлялося, контракт НАК "Нафтогаз України" із Газпромом закінчується 31 грудня нинішнього року. Україна наполягає на укладенні довгострокового контракту щодо подовження транзиту газу.