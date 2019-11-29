Єврокомісія схвалює газові переговори між Україною та РФ

Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович позитивно ставиться до газових консультацій між Києвом та Москвою, які пройшли 28 жовтня у Відні.

Про це Шефчович написав у Twitter.

"Я вітаю поточні контакти між Україною та Росією в контексті тристоронніх газових перемовин. Ми опиратимемося на уже досягнутий прогрес у консультаціях у ході наступного раунду тристоронніх переговорів на політичному рівні, який прийматиме Європейська комісія у грудні", - зазначив єврочиновник.

Напередодні Шефчович також заявляв, що укладання договору про транзит газу буде найкращою новиною для всіх залучених сторін, адже "Росія зможе показати, що вона надійний постачальник, а Україна – що вона надійний транзитер газу".

28 листопада у Відні пройшла двостороння зустріч між міністром енергетики і захисту довкілля України Олексієм Оржелем та міністром енергетики Російської Федерації Олександром Новаком у рамках підготовки до підписання договору про транспортування газу через українську газотранспортну систему. Сторони обговорили можливість підписання договору відповідно до європейських правил та домовилися активізувати роботу. Консультації продовжуватимуться як у двосторонньому, так і у тристоронньому форматі з Європейською стороною.