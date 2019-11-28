На референдумі 59% українців проголосували б проти продажу землі - КМІС

Якби всеукраїнський референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення проходив найближчої неділі, то за нього проголосувало б лише 22% українців, 59% - проти, 14% не брали б участі у голосуванні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного з 22 по 25 листопада Київським міжнародним інститутом соціології і оприлюдненого на сайті КМІС.

Згідно з опитуванням, ухвалення Радою законопроєкту про ринок землі в першому читанні підтримали 29% респондентів, не підтримали - вдвічі більше - 64%.

Учасники дослідження дали такі оцінки позиціям та голосуванню партій у парламенті щодо продажу землі: 20% схвалили голосування «Слуги народу», 39% - не схвалили (баланс -19%); 23% схвалили голосування «Опозиційної платформи – За життя», 24% - не схвалили (баланс -1%); 25% схвалили голосування «Батьківщини», 23% - не схвалили (баланс +2%); 15% схвалили голосування «Європейської солідарності», 28% - не схвалили (баланс -13%); 15% схвалили голосування «Голосу», 22% - не схвалили (баланс -7%).

Опитування також показало, що у випадку, якщо іноземці зможуть купувати землю в Україні до проведення відповідного референдуму, про який говорив Президент Володимир Зеленський, то на думку 43% респондентів, відповідальність за це буде на Верховній Раді; на думку 17% - на Кабінеті міністрів; на думку 51% - на Зеленському; на думку 10% - на Конституційному Суді; на думку 14% - на партії «Слуга народу»; на думку 14% - на правоохоронних органах (Генпрокуратура, МВС); на думку 10% - на Верховному Суді.

КМІС проводив опитування з 22 по 25 листопада методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня та з 6 по 19 вересня 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів.

Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.

Президент України Володимир Зеленський прогнозує, що Верховна Рада найближчим часом також зможе ухвалити пакет законопроєктів про народовладдя, які стосуються, зокрема, й процедури проведення референдумів.