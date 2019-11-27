Україна лідирує за кількістю фірм зареєстрованих в Естонії через e-residency

Україна має 873 фірми в Естонії, зареєстрованих через e-residency.

Про це написав міністр розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

“Тепер статистика дня. Україна є топ 3 країною з e-residency (у Естонії — ред.). 3900 успішних аплікантів. І першою країною по кількості зареєстрованих фірм через e-residency. 873 фірми”, - написав Милованов.

Він пояснив, що Естонія має е-residency, а отже надає можливість он-лайн із своєї країни стати електронним резидентом Естонії та відкрити там власну компанію.

“Естонія - це ЄС, тому компанія отримує відповідний доступ на ринки та відповідний законодавчий захист”, - наголосив міністр.

Як повідомлялося, e-residency (віртуальне резиденство) — програма яку запустила Естонія 1 грудня 2014 року, яка дозволяє негромадянам країни відкривати підприємства та мати доступ до банківських послуг, обротки платежів. Програма спрямована на підприємців, діяльність яких не залежить від місця розташування, наприклад IT-фахівців, письменників. Країна надає всім учасникам програми електронні карти, за допомогою яких можливо підписувати документи.