Україна й Естонія підписали "електронний" меморандум

Президенти України та Естонії Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд в Таллінні взяли участь в естонсько-українському форумі Digital Society Sandbox, на якому міністри з цифрових технологій Михайло Федоров та Каймар Кару підписали меморандум про співпрацю в електронній сфері.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На естонсько-українському форумі Digital Society Sandbox, який проходив у межах офіційного візиту Президента України до Естонії, український віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій Естонії Каймар Кару підписали меморандум про співпрацю двох держав у електронній сфері, що сприятиме налагодженню спільної роботи.

У присутності президентів України та Естонії підписано Меморандум / Фото: president.gov.ua

Українсько-естонський форум Digital Society Sandbox (дослівно “Пісочниця цифрового суспільства”), який відкрили Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд, мав підзоголовок “Самміт & Хакатон” (хакатон — від слів хакер та маратон, — захід, під час якого різні спеціалісти в галузі розробки програмного забезпечення інтенсивно і згуртовано разом працюють над розв'язанням якоїсь проблеми, або створенням нового додатку чи сервісу, триває від одного дня до тижня).

На зустрічі було досягнуто домовленість провести до 2024 року 6 українсько-естонських хакатонів, на яких вирішать 12 важливих для України (та Естонії) проблем зі сфери цифрових технологій. Найближчий українсько-естонський хакатон має пройти в червні 2020 року в Одесі.

Перед тим Президент Зеленський у Таллінні ознайомився з системою електронного адміністрування е-Estonia. Директор центру Ліна-Марія Лепік розповіла про проєкти, які реалізуються за допомогою е-Estonia. (Естонська Республіка почала впроваджувати цифрові сервіси у 1994 році, нині 99% державних послуг у цій країні надаються онлайн). Лепік ще розкрила сутність естонської системи E-residence, яка допомагає спростити отримання посвідки на проживання. Також вона акцентувала увагу на безпеці зберігання інформації.

Зі свого боку Володимир Зеленський наголосив, що Україна впроваджує подібний проєкт – «Держава у смартфоні». Він також випробував систему KISS (Keep it simple and short) – сервіс, який спрощує подання інформації в системі електронних послуг Естонії.