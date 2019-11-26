Зеленському показали у Талліні естонську "Державу у смартфоні"
Про це повідомляє пресслужба Президента.
"Глава держави оглянув виставковий павільйон Естонського центру систем електронного адміністрування e-Estonia... Володимир Зеленський випробував систему KISS (Keep it simple and short) – сервіс, який спрощує подання інформації в системі електронних послуг Естонії.", - йдеться у повідомленні.
Як поінформували у пресслужбі, директор центру Ліна-Марія Лепік розповіла про проєкти, які реалізуються за допомогою е-Estonia.
Зазначається, що Естонська Республіка почала впроваджувати цифрові сервіси у 1994 році. Нині 99% державних послуг у цій країні надаються онлайн.
Зі свого боку Володимир Зеленський наголосив, що Україна впроваджує подібний проєкт – «Держава у смартфоні».
З часу відкриття у 1999 році Центр систем електронного адміністрування e-Estonia прийняв понад 3 тис. делегацій зі 130 країн світу. Центр демонструє реальні приклади того, як упроваджуються електронні рішення в державному і приватному секторах.
Фото: president.gov.ua.