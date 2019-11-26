У Києві пройде міжнародний інвестфорум з відновлюваної енергетики
Про це повідомляє пресслужба Державного агентсва з енергоефективності та енергозбереження.
"28 листопада о 09:30 у м. Києві в КВЦ «Парковий» Держенергоефективності під егідою Мінекоенерго за участю IRENA розпочинає широкомасштабний X Міжнародний інвестиційний форум з відновлюваної енергетики", - йдеться в повідомленні.
У Держенергоефективності зауважують, що Форум стане масштабною платформою для понад 700 учасників, щоб: обговорити здобутки та стратегію розвитку «чистої» енергетики в Україні у контексті світових трендів; знайти відповіді на усі актуальні питання щодо подальшого впровадження «зелених» проектів.
Ключові питання Форуму: поточний стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні, основні напрями використання відновлюваних джерел енергії, джерела фінансування «зелених» проектів, запуск аукціонів.