У Києві пройде міжнародний інвестфорум з відновлюваної енергетики

28 листопада 2019 року в Києві відбудеться X Міжнародний інвестиційний форум з відновлюваної енергетики.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентсва з енергоефективності та енергозбереження.

"28 листопада о 09:30 у м. Києві в КВЦ «Парковий» Держенергоефективності під егідою Мінекоенерго за участю IRENA розпочинає широкомасштабний X Міжнародний інвестиційний форум з відновлюваної енергетики", - йдеться в повідомленні.

У Держенергоефективності зауважують, що Форум стане масштабною платформою для понад 700 учасників, щоб: обговорити здобутки та стратегію розвитку «чистої» енергетики в Україні у контексті світових трендів; знайти відповіді на усі актуальні питання щодо подальшого впровадження «зелених» проектів.

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Ключові питання Форуму: поточний стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні, основні напрями використання відновлюваних джерел енергії, джерела фінансування «зелених» проектів, запуск аукціонів.