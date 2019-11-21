Уряд оголосив конкурс на посаду голови Держенергоефективності

Кабінет міністрів оголосив конкурс на зайняття посади голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

Відповідне розпорядження №1053-р від 15 листопада 2019 року розміщено на Урядовому порталі.

"Відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про державну службу" оголосити з 20 листопада 2019 р. конкурс на зайняття посади голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком", - йдеться у документі.

Як повідомлялося, 20 листопада уряд також заявив, що подовжений конкурс на посаду голови Державного агентства з управління зоною відчуження.