Утеплення бюджетних установ: Савчук повідомив про ЕСКО-договори на 500 мільйонів

В Україні станом на листопад 2019 року укладено 370 енергосервісних договорів на суму 500 млн грн.

Про це під час пресконференції сказав голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас 370 ЕСКО-договорів, які сьогодні і скоротили споживання енергетичних ресурсів, і генерують грошовий потік. Загальна вартість цих котрактів більш ніж 500 млн грн. 55% укладені у цьому році", - розповів Савчук.

За його словами, на разі на ринку працюють 33 компанії.

"Ми закріпили тренд з енергоефективності у бюджетній сфері. У нас була катастрофічна ситуація: треба було утеплити 10 тис. бюджетних установ. А коштів у обсязі мінімум 8 млрд євро, щоб це зробити, не було. Іншого варіанту, ніж залучення приватного капіталу до утеплення бюджетної сфери, не було. Але законодавство не дозволяло це зробити", - сказав Савчук.

Він нагадав, що з 2015 року діє закон про енергосервісні контракти, а у 2017 році у нього внесли сприятливі для інвесторів зміни.