Гончарук продовжить традицію зустрічей з бізнесом — у широкому та вузькому форматах

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук привітав Європейську бізнес асоціацію з 20-річчям і наголосив, що для нашої країни важливий відкритий та чесний діалог з подібними організаціями.

Про це прем'єр написав на своїй сторінці у Facebook.

"З боку Уряду наголошую — ми ваші друзі та партнери. Ми маємо всі разом працювати над створенням кращого майбутнього для України. Абсолютно точно буду продовжувати традицію таких зустрічей з бізнесом — як в широкому, так і у вузькому форматі. У нас багато планів на майбутнє. Найголовніший наш акцент — роль держави має зменшуватись, а роль людей в державі збільшуватись. Будемо арбітрами для бізнесу, а не опонентами", - йдеться у повідомленні.

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Як раніше повідомляло агентство, прем’єр-міністр у середу, 20 листопада, проведе засідання уряду у відкритому режимі. На нього, за повідомленнями ЗМІ, Гончарук запросив і представників Європейської бізнес асоціації.