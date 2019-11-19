Гончарук у середу проведе відкрите засідання уряду

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у середу, 20 листопада, проведе засідання уряду у відкритому режимі.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"20 листопада під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука відбудеться відкрите засідання уряду, присвячене питанням європейської інтеграції", - йдеться в повідомленні.

Засідання уряду проходитиме за участю голови Представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса, народних депутатів.

Початок - об 11:00.

Як повідомлялося, останні місяці засідання уряду проходять у закритому режимі. Зокрема, Гончарук 2 вересня оголосив про зміну формату роботи уряду з пресою та громадськістю, заявивши, що засідання Кабміну не повинні "перетворюватися на шоу".