В Україні можуть переглянути ліміт на володіння землею

Верховна Рада має намір переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.

Про це розповів Голова ВР Дмитро Разумков під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Максимальний ліміт на землю, скажімо так, в одні руки, він теж, скоріше за все, переглядатиметься під час підготовки законопроєкту між першим і другим читанням", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів.

Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

Читайте також: Тимошенко пішла до КСУ із законопроєктом про ринок землі

Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.

У серпні 2019 року набуло чинності рішення ЄСПЛ, згідно з яким мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні порушує права українських громадян у частині вимог Європейської конвенції з прав людини.