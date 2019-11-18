В Україні можуть переглянути ліміт на володіння землею
Про це розповів Голова ВР Дмитро Разумков під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Максимальний ліміт на землю, скажімо так, в одні руки, він теж, скоріше за все, переглядатиметься під час підготовки законопроєкту між першим і другим читанням", - сказав Разумков.
Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів.
Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.
Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.
У серпні 2019 року набуло чинності рішення ЄСПЛ, згідно з яким мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні порушує права українських громадян у частині вимог Європейської конвенції з прав людини.