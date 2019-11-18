Тимошенко пішла до КСУ із законопроєктом про ринок землі

Лідер партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко звернулася до Конституційного Суду з проханням невідкладно розглянути подання щодо законопроєкту про ринок землі.

Про це Тимошенко заявила на пресконференції у понеділок, 18 листопада, повідомляє пресслужба партії.

"Наша перша лінія захисту – Конституційний Суд. Сподіваємося на рішення, що без референдуму та без урахування думки народу у Верховній Раді не може розглядатися жоден законопроєкт про розпродаж сільськогосподарської землі", – наголосила Тимошенко.

За її словами, ухвалені Верховною Радою закони, що відкривають ринок землі для іноземців, суперечать десяти нормам Конституції України.

Застосування Конституційним Судом режиму невідкладності дозволить зупинити, за словами Тимошенко, "розпродаж землі іноземцям".

“Якщо до другого читання Конституційний Суд винесе законне рішення та скаже, що не можна ухвалювати закони без всеукраїнського референдуму – Україна буде врятована. Врятовані будуть і фермери, і виробники, і села”, – пояснила політик.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів.

Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.

У серпні 2019 року набуло чинності рішення ЄСПЛ, згідно з яким мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні порушує права українських громадян у частині вимог Європейської конвенції з прав людини.