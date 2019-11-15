Тристоронні газові переговори: ЄС зберігає спокій і продовжує роботу

ЄC продовжує активне залучення до тристоронніх переговорів стосовно транзиту російського газу на європейський ринок наступного року.

Про це у п’ятницю під час брифінгу для преси у Брюсселі заявила речник Єврокомісії Міна Андрєєва, відповідаючи на прохання преси прокоментувати заяву президента Росії Володимира Путіна щодо можливого припинення транзиту газу територією України та на запитання щодо готовності ЄС до такого розвитку подій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стосовно того, чи має він (Путін) намір драматизувати ситуацію, - це питання краще адресувати йому. Щодо другої частини – ми залишаємося спокійними та продовжуємо виконувати нашу роботу у тому, що стосується продовження контактів на фронті тристоронніх газових переговорів з метою знайти рішення", - сказала Андрєєва.

Як вже повідомляв Укрінформ, в ході тристоронніх переговорів між Єврокомісією, Україною і Росією російська сторона висунула додаткові вимоги для укладення нового контракту на транзит газу до Європи через ГТС України, зокрема, стосовно відмови України від рішень Стокгольмського арбітражу у суперечці з Газпромом, а також щодо поновлення Україною прямих закупівель російського газу для внутрішнього споживання.