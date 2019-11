Україна має продовжувати співпрацю з МВФ, а не з Росією - Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що Україна має продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом та залучати фінансування від міжнародних організацій, а не від Росії.

Про це він сказав у кулуарах Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ідея того, що ми маємо брати зовнішнє фінансування із Росії, а не з МВФ, з цією позицією я не погоджуюсь", - сказав Милованов, відповідаючи на запитання, як він ставиться до заяви олігарха Ігоря Коломойського стосовно того, що Україна має відвернутись від МВФ та взяти гроші від Росії.

Він додав: "Якщо ми далі будемо розвивати економіку, в нас буде низька інфляція, хороші інвестиції, зростання заробітної плати, то з часом нам програми МВФ не будуть потрібні, і всі будуть довіряти нам як державі Україна".

Як повідомляв Укрінформ, напередодні олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю The New Your Times заявив, що Україні варто відвернутися від Заходу та налагодити відносини з РФ. Також олігарх заявив, що кредити з РФ можуть замінити Україні кредити МВФ.

Місія Міжнародного валютного фонду розпочне свою роботу в Києві у четвер, 14 листопада, для продовження обговорень з представниками влади стосовно нової програми.

18 жовтня директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен заявив, що нова програма МВФ для України у форматі розширеного фінансування (EFF) розрахована на три роки і буде спрямована на збереження макроекономічної стабільності та запровадження глибоких структурних реформ.