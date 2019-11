Коломойський прямо запропонував відвернутися від Заходу у бік Москви - NYT

Олігарх Ігор Коломойський вважає, що Україні варто відвернутися від Заходу та налагодити відносини з РФ.

Про це пише The New Your Times.

"Вони все одно сильніші. Ми повинні покращити наші відносини. Люди хочуть миру, гарного життя, вони не хочуть воювати. А ви - Америка - змушуєте нас воювати, навіть не даючи нам коштів на це", - сказав Коломойський, порівнюючи силу Москви з можливостями України.

Також олігарх заявив, що кредити з РФ можуть замінити Україні кредити МВФ. Як зазначає видання, такі коментарі відображають його розчарування тим, що західні дипломати та Міжнародний валютний фонд спонукають президента Зеленського не допустити, щоб Коломойському повернули контроль над ПриватБанком.

"Ми готові взяти у росіян 100 мільярдів доларів. Я думаю, що вони з радістю нам їх нададуть. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми та відновити добрі відносини? Тільки гроші", - зазначив олігарх.

Як повідомляв Укрінформ, місія Міжнародного валютного фонду розпочне свою роботу в Києві 14 листопада, для продовження обговорень з представниками влади стосовно нової програми.

18 жовтня директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен заявив, що нова програма МВФ для України у форматі розширеного фінансування (EFF) розрахована на три роки і буде спрямована на збереження макроекономічної стабільності та запровадження глибоких структурних реформ.

У Нацбанку заявляли, що Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом на загальну суму 5-10 млрд дол. Перший транш нової програми МВФ, за прогнозами НБУ, може надійти до кінця 2019 року. Національний банк очікує, що він становитиме близько 2 млрд дол.

Попередня програма кредитування Міжнародного валютного фонду для України stand-by була затверджена в кінці 2018 року і розрахована на 14 місяців. Вона передбачала виділення трьох траншів. Перший і єдиний транш від МВФ за цією програмою Україна отримала 21 грудня 2018 року.