Рада розглядає зміни до Бюджетного кодексу

Верховна Рада повернулася до роботи після перерви, оголошеної задля проведення політичних консультацій, яка тривала понад годину замість передбачених 30 хвилин.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, затримка була більшою, ніж ми планували. Прошу народних депутатів повернутися в зал до роботи", - сказав Голова ВР Дмитро Разумков.

Водночас він запропонував скасувати передбачену Регламентом перерву з 12:00 до 12:30.

Під час розгляду у другому читанні законопроєкту №2144 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» депутати підтримали поправку №209 щодо акцизного податку з пального, яка попередньо не була схвалена профільним комітетом. Після цього було оголошено перерву для проведення політичних консультацій спершу на п'ять хвилин. Згодом перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук повідомив, що перерва на вимогу двох фракцій триватиме півгодини.

Як пояснив журналістам у кулуарах секретар Комітету з питань бюджету Володимир Цабаль (фракція "Голосу"), поправка №209 стосується акцизного податку з пального, понад 13% (близько 7 млрд грн) з якого у попередні роки спрямовувалося до бюджетів місцевих громад.

"Цього року у зв'язку зі створенням Дорожнього фонду команда Кабміну та Офісу Президента запропонувала спрямувати їх саме в Дорожній фонд, а далі розподіляти на дороги. Звісно, що місцеві громади, мери міст цього не підтримують, адже хочуть, щоб ці гроші залишалися в громади, яка б сама вирішувала, які дороги будувати. І непорозуміння виникло, тому що голосування не відповідало позиції Кабміну і Офісу Президента", - прокоментував Цабаль.

Нагадаємо, народні депутати підтримали рішення перенести розгляд у другому читанні законопроєкту № 2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік" на початок ранкового засідання Верховної Ради. Таку пропозицію депутати підтримали з другої спроби: під час першого голосування "за" було 225 голосів при мінімально необхідних 226-ти, а під час другого - 233.