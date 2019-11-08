НБУ видав перше погодження СІТ-компанії на зберігання готівки

Національний банк України погодив ТОВ "СІТ СЕК'ЮРИТІ" розширення діяльності на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"ТОВ "СІТ СЕК'ЮРИТІ" має ліцензію на надання банкам послуг з інкасації від 2 грудня 2016 року № 1. На сьогодні за результатами розгляду відповідного звернення Національний банк погодив розширення діяльності ТОВ "СІТ СЕК'ЮРИТІ" на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що відкриття доступу СІТ-компаніям до надання послуг з інкасації, а також оброблення та зберігання готівки, здійснюється з метою реалізації нової концепції готівкового обігу. Суть делегованої моделі організації готівкового обігу полягає у передачі частини функцій Національного банку іншим учасникам ринку, зокрема СІТ-компаніям.

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На сьогодні вже десять СІТ-компаній (Cash-in-Transit компаній) отримали ліцензії на надання банкам послуг з інкасації. Кожна з них, за умови дотримання ряду вимог, має право звернутися до Національного банку за отриманням погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки.