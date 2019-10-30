НБУ підняв тарифи на забезпечення банків готівкою

Отримання банками готівки високих номіналів подорожчає, щоб забезпечувати розмінність грошей в обігу і стимулювати банки отримувати не тільки високі номінали банкнот.

Про це йдеться в Постанові Правління Нацбанку.

Тарифи на видачу готівки банкам диференційовані для поліпшення тарифної політики в сфері розрахунково-касового обслуговування, повідомили в НБУ.

Якщо раніше банки отримували у Національного банку готівку всіх номіналів за однаковим тарифом, то тепер отримання готівки високих номіналів подорожчає.

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Відтепер тариф на підкріплення готівкою кас банків номіналами від 1 до 100 гривень встановлений на рівні 0,2% від суми виданих банкнот і обігових монет.

При одержанні банкнот номіналом від 200 до 500 гривень банки зобов'язані будуть плаить НБУ 0,25% від отриманої суми, за банкноту в 1 тис гривень – 0,3%.