НБУ зняв обмеження на купівлю валюти

З 5 листопада фізичні особи зможуть купувати валюту та банківські метали без обмежень щодо суми.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Продовжуючи валютну лібералізацію, Національний банк скасовує обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів фізичними особами в еквіваленті 150 тис. грн на день через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу. Також припиняє діяти вимога щодо подання фізичними особами до банків документів, підтверджуючих підстави для проведення операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти», - йдеться в повідомленні.

У НБУ зазначають, що ці послаблення не матимуть суттєвого впливу на валютний ринок.

По-перше, переважна більшість операцій фізичних осіб з купівлі іноземної валюти здійснюється на суми, менші за 150 тис. грн. По-друге, загальні обсяги купівлі і продажу валюти населенням сьогодні є співмірними.

Водночас чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку завдяки надлишковій пропозиції з боку бізнесу та інвесторів у цьому році сягає майже $4 млрд, а міжнародні резерви впродовж останніх місяців зберігаються на рівні $21-22 млрд.

Як нагадують в НБУ, лібералізація валютного законодавства та зміцнення макрофінансової стабільності дали змогу скасувати у цьому році вже понад 30 валютних обмежень, у тому числі для населення.

«Національний банк продовжуватиме валютну лібералізацію відповідно до темпів поліпшення макроекономічних умов та з урахуванням швидкості ухвалення та імплементації пакету законів, спрямованих на попередження непродуктивного відпливу капіталу з країни», - наголошується в повідомленні.