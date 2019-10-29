НБУ зняв обмеження на купівлю валюти
Про це повідомляється на сайті НБУ.
«Продовжуючи валютну лібералізацію, Національний банк скасовує обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів фізичними особами в еквіваленті 150 тис. грн на день через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу. Також припиняє діяти вимога щодо подання фізичними особами до банків документів, підтверджуючих підстави для проведення операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти», - йдеться в повідомленні.
У НБУ зазначають, що ці послаблення не матимуть суттєвого впливу на валютний ринок.
По-перше, переважна більшість операцій фізичних осіб з купівлі іноземної валюти здійснюється на суми, менші за 150 тис. грн. По-друге, загальні обсяги купівлі і продажу валюти населенням сьогодні є співмірними.
Водночас чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку завдяки надлишковій пропозиції з боку бізнесу та інвесторів у цьому році сягає майже $4 млрд, а міжнародні резерви впродовж останніх місяців зберігаються на рівні $21-22 млрд.
Як нагадують в НБУ, лібералізація валютного законодавства та зміцнення макрофінансової стабільності дали змогу скасувати у цьому році вже понад 30 валютних обмежень, у тому числі для населення.
«Національний банк продовжуватиме валютну лібералізацію відповідно до темпів поліпшення макроекономічних умов та з урахуванням швидкості ухвалення та імплементації пакету законів, спрямованих на попередження непродуктивного відпливу капіталу з країни», - наголошується в повідомленні.