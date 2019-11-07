Президент зустрівся з представниками найбільших тютюнових компаній України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з найбільшими виробниками тютюнових виробів в Україні.

Про це повідомляє сайт Президента.

Учасники обговорили ситуацію на ринку, зокрема, інформацію щодо можливого перенесення хед-офісів компаній та зупинки роботи деяких тютюнових виробників.

"Для нас важливе зростання інвестицій в економіку України, бо це – збільшення кількості робочих місць і податкових надходжень", – зазначив Зеленський.

Також він наголосив, що тютюнові компанії є одними з найбільших платників податків, і податкові надходження зростають: за 9 місяців поточного року відрахування до бюджету збільшилися на 7,5% – майже до 30,5 млрд грн.

Зеленський підкреслив, що для України є важливим питання покращення бізнес-клімату та забезпечення прогнозованості державної політики й регулювання ринків. Також, за його словами, у пріоритеті – боротьба з монополіями та побудова конкурентних ринків.

Президент відзначив зацікавленість у нарощуванні експорту тютюнових виробів, виготовлених в Україні. Крім того, було зроблено акцент на необхідності вирішення проблеми тіньового ринку тютюнових виробів.

У зустрічі взяли участь представники "Бритіш Американ Тобакко", "Філіп Морріс Україна", "Джей Ті Ай" та "Імперіал Тобакко", виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) Анна Дерев’янко, а також міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, міністр фінансів Оксана Маркарова, голова Державної податкової служби України Сергій Верланов, голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв та голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Фото: president.gov.ua