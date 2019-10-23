Європейська бізнес-асоціація закликає Зеленського не підписувати антитютюновий закон

Європейська бізнес-асоціація (EBA) звернулася до Президента з проханням не підписувати закон №1049 через норми про регулювання цін на ринку тютюнової продукції, які в ньому містяться.

Про це Укрінформу повідомили в Асоціації.

"Європейська Бізнес Асоціація звернулась до Президента України, Володимира Зеленського з проханням не підписувати закон, який містить норми щодо регулювання цін на ринку тютюнової продукції (законопроєкт №1049) в існуючій редакції як такий, що може мати значний негативний вплив на бізнес, економіку України та її інвестиційну привабливість", - ідеться в повідомленні.

У EBA зазначили, що бізнес-спільнота брала активну участь в обговоренні Закону щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску та концептуально підтримувала його початковий текст. Проте, як з'ясувалося, на початку жовтня Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики "поспішно підтримав внесену до законопроєкту правку, якою, фактично, пропонується позбавити підприємства тютюнової галузі права самостійно визначати ціни на тютюнові вироби і ввести примусовий порядок розподілу доходів від реалізації тютюнових виробів між учасниками ринку".

"Звісно, бізнес-спільнота була неприємно вражена проявом такої практики, коли важливі для цілої галузі регуляторні зміни ухвалюються нашвидкуруч без попереднього детального обговорення з представниками галузі та «маскуються» шляхом включення їх до законодавчих ініціатив, присвячених непов’язаним питанням", - наголосили в Асоціації.

На думку експертів EBA, наслідком запровадження пропонованих Законом змін може стати зростання середньої ціни сигарет на 18% (у середньому на 7 грн на пачку) додатково до підвищення ціни, обумовленої збільшенням акцизного податку на 20% із січня 2020 року (в середньому 6 грн на пачку), як це передбачено Податковим кодексом України.

У підсумку це означатиме здорожчання сигарет в середньому на 13 грн, що може, у свою чергу, призвести до додаткового зростання обсягу нелегальної торгівлі.

Крім того, комплекс згаданих змін ставить перед підприємствами-виробниками питання про економічну доцільність продовження виробництва сигарет в Україні.

Підсумовуючи зазначене, в Асоціації пропонують "якісно доопрацювати даний Закон, врахувати усі коментарі та існуючі ризики".

Як повідомлялось, за даними Міністерства фінансів, у січні-серпні 2019 року обсяги виробництва тютюнових виробів в Україні зменшились на 12,9% до відповідного періоду торік, або на 6,6 млрд шт. Це стало однією з причин того, що доходи від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів за січень-вересень становили лише 79,5% від запланованих.

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" було ухвалено 4 жовтня 2019 року.

18 жовтня тютюнова компанія British American Tobacco на невизначений термін зупинила своє виробництво у Прилуках Чернігівської області.