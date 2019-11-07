Виведення Nord Stream 2 з-під законодавства ЄС оскаржать у суді - торгпред України

Кроки Німеччини з виведення газопроводу Nord Stream 2 з-під дії оновленої газової директиви ЄС у разі ухвалення відповідного рішення будуть оскаржені у Суді ЄС.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка на брифінгу в рамках конференції "Торгові війни: мистецтво захисту", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За великим рахунком, ініціатива Німеччини по Nord Stream 2 і по газопроводах іде не зовсім у тому напрямі, який закладала Європейська комісія, тому я не думаю, що це буде дуже схвально сприйнято. І теж треба розуміти, що все одно йде мова про імплементацію директиви. Європейська комісія має досить вагомий голос у цьому питанні, і в неї є досить чітка позиція, яким чином має бути впроваджений цей проєкт (Nord Stream 2 - ред.)", - сказав Качка.

На його думку, максимум, чого досягне Німеччина, "таким можливо, певним саботажем", - це довготривалих судових процедур, які так само заблокують Nord Stream 2, і він буде в ситуації "тотальної непевності".

У відповідь на уточнююче запитання, Качка зазначив, що ці судові позови до уряду Німеччини можуть ініціювати Європейська комісія, Польща, Україна і "багато хто".

У цьому контексті він нагадав недавнє рішення Німеччини збільшити частку транспортування російського газу у трубопроводі Opal, яке згодом було скасоване в судовому порядку, тому що не був врахований загальноєвропейський інтерес.

"За великим рахунком, усі розуміють, що "битва" за Nord Stream 2 – це "битва" за стару модель газового ринку, яка все одно вмирає, і це очевидно для всіх. Тут на користь нам грає те, що ми, як не дивно, через кризові явища є набагато динамічнішими і привабливішими для європейського газового ринку, який модернізується. Росія у цьому сенсі є певним динозавром, який болісно помирає. Те, що він буде борюкатися, - очевидно, але це не означає, що це успішна стратегія для них. Для них насправді успішнішою стратегією було б розслабитися і жити за європейськими правилами на цьому ринку", - переконаний Качка.

Як повідомлялося, німецька правляча коаліція розробила новий закон, який має захистити споруджуваний газопровід Nord Stream 2 від посилених правил оновленої газової директиви ЄС.

Проєкт Nord Stream 2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини - на рівні з уже наявним "Північним потоком". Його запланована потужність - 55 млрд кубометрів газу щорічно, довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проєкту оцінюється у 9,5 млрд євро.

Газопровід будує російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2 через можливу втрату статусу транзитної держави. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща і країни Балтії - вони застерігають, що ЄС потрапить у залежність від російського газу. Водночас у Німеччині заявляють, що проєкт є економічним, а не політичним.