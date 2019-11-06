Клімкін про виведення з-під законодавства ЄС Nord Stream 2: Це реально бомба

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає владу до термінових дій, щоб переконати уряд Німеччини відмовитися від ідеї про виведення «Північного потоку-2» з-під дії оновленої газової директиви ЄС.

Про це Клімкін написав у Facebook.

"Інформація німецької газети Більд про бажання коаліції вивести "Північний потік-2" з-під законодавства ЄС за 48 годин (!) - це реально бомба. Вони це роблять одразу після данського рішення дозволити будівництво цього проєкту. Це точно не випадково і є страхуванням на будь-який розвиток подій в Україні. А ще Росія затягне свій зашморг на Німеччині на роки вперед. Сподіваюся, всі вже не злізають з телефонів, щоб переконати наших німецьких партнерів? І "човникова" дипломатія працює? За декілька днів може бути запізно...", - зазначив ексміністр.

Як повідомила газета Bild, німецька правляча коаліція розробила новий закон, який має захистити споруджуваний газопровід "Північний потік-2" від посилених правил оновленої газової директиви ЄС.