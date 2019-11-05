Німецький історик розкритикував заяви Меркель про “комерційний Nord Stream 2”

Ситуація в німецькому політикумі є не дуже сприятливою стосовно України, попри всі заяви про підтримку.

Про це в інтерв´ю кореспондентові Укрінформу заявив німецький історик, філософ і письменник Карл Шльогель.

«Я вважаю дуже нестабільною і небезпечною ситуацію в Німеччині. З різних причин», - сказав він. Шльогель перелічив моменти, які обтяжують ситуацію: уявлення про існування історично «особливих відносин» між Росією та Німеччиною; старий комплекс провини нацистів перед саме «росіянами» через Другу світову війну; намагання заробляти гроші, чому заважають санкції.

«Я вважаю дуже поганим те, що бізнес-елітою здійснюється «параполітика». І для мене уособленням цієї параполітики є Герхард Шрьодер», - заявив письменник.

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Також він не оминув критики на адресу канцлерки Ангели Меркель, нагадавши про її твердження, що «Північний потік 2» є суто комерційним проєктом.

«Це просто абсолютно відверто неправильно: «Північний потік 2» - це політичний проект, і йому справедливо чинять опір представники балтійських країн, Польщі, України», - підкреслив Шльогель.

Він зазначив, що Путін - це «майстер-хореограф», який використовує всі протиріччя Заходу, при цьому, Росія є насправді слабкою державою, єдиною силою якої є військова загроза і слабкість Заходу.

Але попри весь скептицизм, Шльогель сподівається, що Німеччина все ж е проводитиме послідовну політику збереження санкцій.