Ціни на нафту малорухливі на тлі зростання запасів у США

Ф'ючерси на нафту торгувалися без різких коливань в четвер після різкого спаду на попередній сесії.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Січневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $0,08 (0,13%) - до $61,66 за барель. В середу їх ціна впала на $1,22 (1,94%), склавши на закриття $61,74 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) опускаються на $0,05 (0,09%) - до $56,30 за барель. За підсумками попередньої сесії їх ціна зменшилася на $0,88 (1,54%), закрившись на позначці $56,35 за барель.

Запаси нафти в США виросли на 7,9 мільйона барелів минулого тижня, оскільки НПЗ скоротили виробництво, а експорт знизився, в той час як аналітики чекали збільшення на 1,5 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу. При цьому запаси бензину скоротилися на 2,8 млн бар. (прогнозне зниження на 1,8 млн бар.), запаси дистилятів скоротилися на 622 тис. бар. (-950 тис. бар.).

На ціни на нафту також вплинули повідомлення про те, що найбільші виробники в ОПЕК+ не будуть наполягати на більш глибокому скорочення постачань «чорного золота» в ході саміту резидентів і нерезидентів організації, який пройде в грудні.

Ціни на нафту отримали деяку підтримку на початку цього тижня в очікуванні того, що Китай і США знаходяться на порозі завершення першого етапу своєї торгової угоди.

Тим не менш, в сьогоднішніх звітах йдеться, що підписання угоди, можливо, доведеться відкласти до грудня, оскільки тривають обговорення умов і місця проведення зустрічі президентів США і Китаю.

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Станом на 09:45 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 62,09 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 61,77 долара за барель, що на 3 центів нижче рівня закриття торгів ($61,74).