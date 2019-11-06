Нафта дешевшає на фоні збільшення запасів у США

Ціни на нафту зменшилися у середу на фоні несподіваного високого зростання комерційних запасів «чорного золота» в США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля січневої нафти Brent склала $62,56 (-0,64%). Барель грудневої нафти WTI торгувався по $56,91 (-0,56%). Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $62,96 і $57,23 відповідно.

Падіння цін на нафту відбулося після того, як Американський інститут нафти (API) повідомив, що комерційні запаси нафти в США збільшилися на 4,3 млн бар. за тиждень, що завершився 1 листопада, і склали 440,5 млн бар. Це майже втричі перевищило прогноз аналітиків про зростання на 1,5 млн бар.

Офіційні дані Управління енергетичної інформації (EIA) мають подати 6 листопада до 17:30 за Києвом.

Дані про значне зростання запасів нафти в США затьмарюють сподівання трейдерів на прорив у ході китайсько-американських торгових переговорів. Тим часом, за неофіційною інформацією Пекін і Вашингтон близькі до укладення першої фази торгової угоди. Водночас, світові ЗМІ стверджують, що у рамках цієї угоди Пекін намагається підштовхнути США до скасування додаткових тарифів на імпорт китайських товарів.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 62,62 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,77 долара за барель, що на 19 центів нижче за рівень закриття торгів.