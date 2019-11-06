Нафта дешевшає на фоні збільшення запасів у США
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість бареля січневої нафти Brent склала $62,56 (-0,64%). Барель грудневої нафти WTI торгувався по $56,91 (-0,56%). Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $62,96 і $57,23 відповідно.
Падіння цін на нафту відбулося після того, як Американський інститут нафти (API) повідомив, що комерційні запаси нафти в США збільшилися на 4,3 млн бар. за тиждень, що завершився 1 листопада, і склали 440,5 млн бар. Це майже втричі перевищило прогноз аналітиків про зростання на 1,5 млн бар.
Офіційні дані Управління енергетичної інформації (EIA) мають подати 6 листопада до 17:30 за Києвом.
Дані про значне зростання запасів нафти в США затьмарюють сподівання трейдерів на прорив у ході китайсько-американських торгових переговорів. Тим часом, за неофіційною інформацією Пекін і Вашингтон близькі до укладення першої фази торгової угоди. Водночас, світові ЗМІ стверджують, що у рамках цієї угоди Пекін намагається підштовхнути США до скасування додаткових тарифів на імпорт китайських товарів.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 62,62 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,77 долара за барель, що на 19 центів нижче за рівень закриття торгів.