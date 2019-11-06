Зеленський доручив міністрам розробити програму розвитку авіапромисловості на п'ять років

Президент Володимир Зеленський доручив міністерству розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства та міністерству фінансів розробити проєкт державної цільової програми розвитку авіаційної промисловості на найближчі п’ять років.

Про це він зазначив під час наради щодо діяльності ДК “Укроборонпром” в рамках робочої поїздки до Харкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та міністерству фінансів України, тобто пану (тимофію - ред.) Милованову й пані (Оксані -ред.) Маркаровій підготувати і внести на затвердження Кабінету Міністрів України Державну цільову науково-технічну програму розвитку авіаційної промисловості на найближчі п’ять років”, - підкреслив Зеленський.

Раніше Президент доручив провести зустріч з урядом за участі представників всіх правоохоронних органів щодо проблемних питань діяльності Державного концерну “Укроборонпром”.