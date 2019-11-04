Держбюджет у жовтні недоотримав майже 10% доходів

Доходи держбюджету (сальдо) в жовтні 2019 року становили 70,991 млрд грн при запланованих 78,827 млрд грн. Доходи загального фонду становили 61,17 млрд грн при запланованих 68,621 млрд грн, доходи спецфонду — 9,82 млрд грн при плані - 10,206 млрд грн.

У січні-жовтні 2019 року Держбюджет за доходами виконано на 94,5%, доходи становили 810,74 млрд грн проти запланованих 857,92 млрд грн. При цьому зазначається, що за десять місяців минулого року до Держбюджету надійшло 747,4 млрд грн доходів.

Як повідомляв Укрінформ, доходи Державного бюджету України за вересень 2019 року становили 67,884 млрд грн, що на 7,27% менше від планового показника на вересень.