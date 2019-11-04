Держбюджет у жовтні недоотримав майже 10% доходів

Держбюджет у жовтні недоотримав майже 10% доходів

Укрінформ
Доходи Державного бюджету України за жовтень 2019 року становили 70,99 млрд грн, що на 9,9%, або на 7,84 млрд грн менше від планового показника на цей місяць.

Доходи держбюджету (сальдо) в жовтні 2019 року становили 70,991 млрд грн при запланованих 78,827 млрд грн. Доходи загального фонду становили 61,17 млрд грн при запланованих 68,621 млрд грн, доходи спецфонду — 9,82 млрд грн при плані - 10,206 млрд грн.

У січні-жовтні 2019 року Держбюджет за доходами виконано на 94,5%, доходи становили 810,74 млрд грн проти запланованих 857,92 млрд грн. При цьому зазначається, що за десять місяців минулого року до Держбюджету надійшло 747,4 млрд грн доходів.

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Як повідомляв Укрінформ, доходи Державного бюджету України за вересень 2019 року становили 67,884 млрд грн, що на 7,27% менше від планового показника на вересень.

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