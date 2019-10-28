Держбюджет-2020: у проєкті на друге читання зростуть доходи від приватизації

Уряд наступного тижня ймовірно внесе до Верховної Ради законопроєкт про державний бюджет на 2020 рік, підготовлений до другого читання. У проєкті зростуть доходи від приватизації порівняно з першим читанням.

Про це на пресконференції розповіла заступник керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєкт бюджету доопрацьовується до другого читання, і ми очікуємо, що наступного тижня він буде внесений до парламенту", - сказала Ковалів.

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Вона підкреслила, що всі отримані від приватизації кошти будуть направлені до держбюджету.

"Доходи від приватизації будуть зростати порівняно з першим читанням", - додала Ковалів.

Як повідомляв Укрінформ, у проєкті Закону «Про державний бюджет України на 2020 рік», поданому Кабміном до Верховної Ради 15 вересня, доходи від приватизації державного майна заплановані в обсязі 5 млрд грн.