Гончарук озвучив два прогнози курсу гривні на 2020 рік

Кабінет міністрів прогнозує курс національної валюти у 2020 році на рівні 24,8 грн/дол. за консервативним сценарієм розвитку економіки і 27,0 грн/дол. - за оптимістичним.

Про це на брифінгу за результатами засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У наступному році курс гривні до долара за консервативним прогнозом закладений на рівні 27 грн - порівняно з 28,2 грн, як це передбачалося раніше. За оптимістичним прогнозом, якщо економіка зростатиме сильніше, ми закладаємо курс 24,8. Чим економіка сильніше зростатиме, тим гривня сильніше зміцнюватиметься", - сказав Гончарук.

За його словами, якщо темпи економічного зростання не зміняться, гривня поступово дешевшатиме.

"Якщо економіка значно пришвидшить темпи зростання - до 5%. Це видається нам реалістичним", - додав Гончарук.

Як повідомлялось, Верховна Рада 18 жовтня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№2000). Проєкт держбюджету розраховано за курсом 28,2 грн/дол., оскільки макропрогноз було затверджено ще у травні.

З початку 2019 року офіційний курс гривні зміцнився на 12,5%.

За прогнозом рейтингового агентства Standard & Poor's, курс до кінця 2019 року становитиме 27 грн/дол., до кінця 2020 року - 27,5 грн/дол.