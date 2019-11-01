ЄБРР чекає на офіційне рішення про повернення ДІЯРУ у підпорядкування уряду

Представники Європейському банку реконструкції та розвитку висловили занепокоєння тим, що рішення про передачу Державної інспекції ядерного регулювання під координацію уряду, ухвалене 23 жовтня, ще не опублікували.

Про це повідомляє пресслужба ДІЯРУ за результатами зустрічі голови Держатомрегулювання Григорія Плачкова з представниками ЄБРР, де обговорювався статус ДІЯРУ та підпорядкування Держатомрегулювання Міністерству енергетики та захисту довкілля.

«У ситуації, що склалася, Держатомрегулювання підготовлено та направлено до Кабінету міністрів України обґрунтування важливості відновлення незалежного статусу регулюючого органу. 23 жовтня 2019 року на засіданні уряду прийнято рішення про повернення Держатомрегулювання у своє підпорядкування. Міжнародна спільнота, громадськість, Держатомрегулювання в очікуванні офіційного документа», – повідомив Плачков.

Директор департаменту з ядерної безпеки Європейського банку реконструкції та розвитку Бальтазар Ліндауер, у свою чергу, висловив занепокоєніня цією ситуацією та сподівання щодо якнайшвидшого вирішення питання.

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Як повідомляв Укрінформ, координацію Державної інспекції ядерного регулювання повернули Кабінету міністрів. Однак офіційне рішення на сайті уряду наразі відсутнє.

Кабінет міністрів 20 жовтня підпорядкував ДІЯРУ Мінекоенерго. Внесення змін до схеми спрямування і координації центральних органів виконавчої влади уряду через міністрів було закріплено постановою №879 від 20 жовтня 2019 року.

Експертне товариство, а також саме ДІЯРУ заявили, що таке перепідпорядкування порушує міжнародні домовленості, а також українське законодавство.

ДІЯРУ розробляє критерії та принципи безпеки, норм, правил і стандартів у сфері ядерного регулювання. Інспекція також здійснює оцінку безпеки заявленої діяльності, контроль дотримання ліцензіатом меж і умов безпеки дозволеної діяльності, застосовує примусові заходи, щоб спонукати ліцензіата дотримуватися меж і умов безпеки, встановлених ліцензією.