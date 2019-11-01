Гончарук назвав рекордними цьогорічні інвестиції ЄБРР в Україну
Про це повідомляє Урядовий портал.
«Перш за все хотів би подякувати команді ЄБРР за плідну двосторонню співпрацю: фінансування програми закупівлі природного газу, 149 мільйонів євро кредиту для реалізації проєкту з модернізації мережі електропередачі НЕК «Укренерго», 100 мільйонів євро для модернізації АТ «Укрзалізниця» та 52 мільйони для закупівлі верстатів капітального ремонту свердловин та покращення енергоефективності АТ «Укргазвидобування», – сказав Гончарук.
За його словами, на початку жовтня обсяг інвестицій ЄБРР в державний, приватний та муніципальний сектори в Україні склав понад 1 мільярд євро, що вдвічі більше 2018 року, і є рекордним показником за останні роки співробітництва. До кінця року він може скласти 1,2 мільярда євро.
Віцепрезидент ЄБРР зазначив, що підтримує реформи українського уряду, адже вони дозволяють надалі підвищити темп двосторонньої співпраці.
Прем'єр-міністр наголосив, що реформи є важливими для самих українців і що головне завдання уряду - антикорупційна політика та забезпечення верховенства права. Крім цього, ключовими реформами, над якими вже активно працює Україна, є відкриття ринку землі, демонополізація енергетичного ринку, приватизація та дерегуляція. Важливим аспектом Гончарук назвав процес деолігархізації, який дасть місце на ринку новому бізнесу та дозволить українським ринкам розвиватися.
Крім цього, Прем’єр-міністр повідомив, що Київ хотів би залучити команду ЄБРР до розвитку державних інститутів.
ЄБРР працює в Україні з 1992 року. За цей час Банк вклав в українську економіку близько 14,6 млрд євро, профінансувавши 450 проєктів. 75 відсотків цих інвестицій припадає на приватний сектор.