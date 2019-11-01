Гончарук назвав рекордними цьогорічні інвестиції ЄБРР в Україну

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та віцепрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку Алан Пію обговорили збільшення обсягу інвестицій в державний, приватний та муніципальний сектори української економіки.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Перш за все хотів би подякувати команді ЄБРР за плідну двосторонню співпрацю: фінансування програми закупівлі природного газу, 149 мільйонів євро кредиту для реалізації проєкту з модернізації мережі електропередачі НЕК «Укренерго», 100 мільйонів євро для модернізації АТ «Укрзалізниця» та 52 мільйони для закупівлі верстатів капітального ремонту свердловин та покращення енергоефективності АТ «Укргазвидобування», – сказав Гончарук.

За його словами, на початку жовтня обсяг інвестицій ЄБРР в державний, приватний та муніципальний сектори в Україні склав понад 1 мільярд євро, що вдвічі більше 2018 року, і є рекордним показником за останні роки співробітництва. До кінця року він може скласти 1,2 мільярда євро.

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Віцепрезидент ЄБРР зазначив, що підтримує реформи українського уряду, адже вони дозволяють надалі підвищити темп двосторонньої співпраці.

Прем'єр-міністр наголосив, що реформи є важливими для самих українців і що головне завдання уряду - антикорупційна політика та забезпечення верховенства права. Крім цього, ключовими реформами, над якими вже активно працює Україна, є відкриття ринку землі, демонополізація енергетичного ринку, приватизація та дерегуляція. Важливим аспектом Гончарук назвав процес деолігархізації, який дасть місце на ринку новому бізнесу та дозволить українським ринкам розвиватися.

Крім цього, Прем’єр-міністр повідомив, що Київ хотів би залучити команду ЄБРР до розвитку державних інститутів.

ЄБРР працює в Україні з 1992 року. За цей час Банк вклав в українську економіку близько 14,6 млрд євро, профінансувавши 450 проєктів. 75 відсотків цих інвестицій припадає на приватний сектор.