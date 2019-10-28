Експорт агропродукції з України цьогоріч перевищив торішні показники на 21,5%

Експорт аграрної продукції з України з січня по вересень 2019 року на 21,5%, або на 2,8 млрд дол., перевищив показник аналогічного періоду минулого року.

Про це поінформував заступник директора Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” (ІАЕ) Микола Пугачов, повідомляє пресслужба ІАЕ.

“За даними Державної служби статистики України, експорт агропродовольчої продукції у січні-вересні 2019 року склав 15,8 млрд дол. Це на 2,8 млрд дол. – тобто на 21,5% – перевищило відповідний показник 9 місяців 2018 року”,- повідомив Пугачов.

Він зазначив, що визначальними позиціями у товарній структурі вітчизняного агропродовольчого експорту є зернові та олійні культури, олія, залишки і відходи, а також м’ясо. Їхня сукупна частка становить близько 85%.

За словами науковця, основними ринками збуту залишаються три регіони: країни Азії, Європейського Союзу та Африки. Загалом на них припадає понад 90% вартості українського експорту сільгосппродукції.

Пугачов зауважив, що позицію основного імпортера вітчизняної агропродукції традиційно утримують азійські країни, які за січень-вересень 2019 року закупили українського продовольства на 6,529 млрд дол. Частка Азії за цей період становила 41,4% від загального експорту аграрної продукції. Третина вітчизняного експорту сільгосппродукції – 33,9% – припадає на країни Європейського Союзу. За 9 місяців 2019 року вони закупили українського продовольства на 5344 млн дол. Обсяги експорту до країн Африки становили 2,4 млрд дол. – 15,2% від загального експорту аграрної продукції.

Експерт наголошує на тому, що зростання вартісних обсягів експорту української агропродовольчої продукції у січні-вересні 2019 року проти минулорічних спостерігається по всіх напрямках. Найбільше – на 1,2 млрд дол. – зросли обсяги поставок до країн – членів ЄС. Експорт до країн Азії зріс на 0,8 млрд дол., до африканських країн – на 0,7 млрд дол.

Водночас, інформує науковець, експорт вітчизняної сільгосппродукції до країн СНД скоротився. Країни цього регіону за січень-вересень 2019 року імпортували українського продовольства на 1,045 млрд дол., або 6,6% від загального експорту аграрної продукції.

Пугачов зауважив, що за результатами 9 місяців рейтинг країн – імпортерів вітчизняної агропродукції очолив Китай, який за той же період торік посідав третє місце. З початку нинішнього року ця країна закупила українського продовольства на 1,364 млрд дол., майже на 85% перевищивши відповідний показник минулого року у 740 млн дол.

Друге місце утримує Єгипет, який імпортував з України сільгосппродукції на 1,188 млрд дол.

Значну виручку українські експортери отримали також із Нідерландів (1,125 млрд дол.), Індії (1,114 млрд дол.), Туреччини (1,051млрд дол.), Іспанії (810 млн дол.), Німеччини (612 млн дол.), Польщі (583 млн дол.), Італії (500 млн дол.) та Білорусі (432 млн дол.). Ці ТОП-10 країн – імпортерів вітчизняної агропродукції у січні-вересні 2019 року забезпечили понад 55% доходів від експорту продукції агропромислового комплексу, підсумував заступник директора ІАЕ.