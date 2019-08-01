Імпорт агропродукції в Україну збільшився на 7,5% — експерти

За перше півріччі 2019 року до України імпортували аграрної продукції на 2,8 млрд доларів, що на 7,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це заявив заступник директора Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”(ІАЕ) Микола Пугачов, повідомляє пресслужба ІАЕ.

“За даними Державної служби статистики, у січні-червні 2019 року в Україну було ввезено агропродукції на 2,8 млрд дол. Це на 0,2 млрд дол. (+7,5%) більше, ніж за 6 місяців минулого року”, - повідомив Пугачов.

Основними постачальниками агропродовольчої продукції в Україну традиційно виступають держави Європейського Союзу. За І півріччя 2019 року у цьому регіоні було закуплено агропродукції на 1,4 млрд доларів.

За вказаний період з країн Азії в Україну було імпортовано аграрної продукції на 508 млн доларів, з країн Латинської Америки – на 231млн доларів, з африканського континенту – на 148 млн доларів.

ТОП-10 країн-постачальників сільськогосподарської продукції на український ринок складається з Польщі (за І півріччя з неї було імпортовано агропродукції на 297 млн доларів), Німеччини (на 237 млн доларів), Туреччини (на 172 млн доларів), США (на 153 млн доларів), Франції (на 147 млн доларів), Італії (на 144 млн доларів), Нідерландів (на 113 млн доларів), Норвегії (на 92 млн доларів) та Іспанії (на 85 млн доларів).

Товарна структура імпорту продовольчої продукції в Україну, за словами Пугачова, вже кілька років поспіль залишається незмінною. На першому місці — риба, ракоподібні та молюски: за 6 місяців поточного року імпорт цієї продукції сягнув 284 млн доларів, у тому числі мороженої риби — 174 млн доларів. Плодів та горіхів у І півріччі 2019 року імпортували в Україну на 278 млн доларів, насіння олійних культур — на 231 млн доларів, тютюнових виробів – на 186 млн доларів, какао-продуктів та шоколаду – на 137 млн доларів.

Характерною ознакою продовольчого імпорту у І півріччі 2019 року, наголошує заступник директора ІАЕ, стало зростання вартості закупівель усіх ключових товарів за винятком насіння олійних культур.