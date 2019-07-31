Цьогоріч на компенсацію дорадчих послуг фермерам передбачили 5 мільйонів - Мінагро

Державна підтримка фермерських господарств у 2019 році передбачає можливість часткової компенсації вартості дорадчих послуг на загальну суму 5 млн грн.

Про це розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віктор Шеремета, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

“У цьому році в рамках фінансової підтримки фермерських господарств передбачено 5 млн гривень на часткову компенсацію витрат сільськогосподарським дорадчим службам, пов’язаних з наданням різних дорадчих послуг”, - поінформував Шеремета.

Він зазначив, що держава, громадськість та асоціації мають працювати у державно-приватному партнерстві.

“Дорадництво є ефективним інструментом впровадження державної політики в сфері сільського розвитку та сільських територій. Тому важливо спільно з FAO, профільними асоціаціями, громадськими організаціями напрацювати нову модель розвитку дорадництва з урахуванням набутого власного досвіду та досвіду інших країн”, - зауважив заступник міністра.

За інформацією пресслужби, у засіданні робочої групи в рамках проекту технічної допомоги FAO «Надання підтримки для переходу до більш ефективної, дієвої та відповідної системи надання сільськогосподарських дорадчих послуг в Україні» взяли участь координатор програм розвитку FAO в Україні Михайло Малков, експерти проекту ЄС “Підтримка впровадження продовольчої та аграрної політики”, експерти проекту USAID “Підтримка сільського господарства та розвитку села”, експерти Німецько-Українського агрополітичного діалогу, представники Мінагрополітики, профільних асоціацій та громадських організацій.

Представники FAO представили ключові індикатори для визначення кращих дорадчих практик та досвіду. Учасники зустрічі висловили своє бачення розвитку дорадництва та вирішили спільно з асоціаціями та громадськими об’єднаннями подати до Мінагрополітики свої пропозиції з реформування цієї сфери.

У міністерстві зауважили, що у 2018 році за напрямом бюджетної програми “Підтримка фермерських господарств” дорадчі служби Вінницької, Полтавської та Чернігівської областей отримали 203,5 тис. гривень за послуги, надані 24 фермерським господарствам.

На сьогодні до Реєстру внесено 12 сільськогосподарських дорадчих служб. Крім того, в регіонах здійснюють діяльність 373 сільськогосподарських дорадники та експерти-дорадники.

Як повідомляв Укрінформ, законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачені видатки за програмами підтримки розвитку агропромислового комплексу (АПК) у розмірі 5 909 млн грн. Детально з програмами підтримки АПК на 2019 рік можна ознайомитись за посиланням.