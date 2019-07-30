Світовий ринок цукру може опинитися в дефіциті - прогноз

За розрахунками аналітичного агентства F.O. Licht, у 2020/2021 МР світовий ринок цукру може опинитися в значному дефіциті в 4,6 млн т після меншого дефіциту в 4,2 млн т в 2019/2020 МР.

Про це повідомляє аналітичне агенство F.O. Licht у своєму звіті, інформує НАЦУ "Укрцукор".

"Світовий ринок цукру переходить у фазу дефіциту, що має забезпечити більш сприятливі умови для виробників. Очікується, що після досягнення ринком рівноваги в 2021/2022 МР баланс знову стане профіцитним", - йдеться у повідомленні.

У 2024/2025 МР світове виробництво цукру може скласти близько 200 млн т, зростання, в порівнянні з 184 млн т у 2018/2019 МР, а споживання також зросте до 200 млн т, у порівнянні з 185 млн т у 2018/2019 МР.

Азія залишиться найбільшим виробником цукру в світі. Виробництво цукру в 2024/2025 МР тут, за прогнозами, може збільшитися до 83,7 млн т із 78,0 млн т у 2018/2019 МР. Очікується, що Індія і Таїланд залишаться основними виробниками цукру в регіоні.

Виробництво цукру в Південній Америці, згідно з оцінками, досягне 44,1 млн т у 2024/2025 МР, що приблизно на 8,6 млн т більше, ніж у 2018/2019 МР. Передбачається, що Бразилія залишиться головною рушійною силою в регіоні.

У Північній і Центральній Америці виробництво цукру, за оцінками, навряд чи зміниться з 25,3 млн т у 2024/2025 МР, так як очікується, що більшість країн збільшать своє виробництво незначно. Найбільшим виробником є ​​США, за якими йдуть Мексика та Гватемала.

За прогнозом F.O. Licht, у 2024/2025 МР Африка виробить 14,1 млн т, у порівнянні з 12,5 млн т у 2018/2019 МР. Додаткові потужності по переробці і збільшення посівних площ призведуть до збільшення обсягів виробництва.

У своєму прогнозі аналітики F.O. Licht враховували скорочення швидкості зростання споживання в світі з середньо-п'ятирічного значення 1,6% до 1,2% в силу таких чинників, як масове введення країнами податку на цукор, зміна рецептур виробників кондитерських і цукровмісних виробів, побоювання з приводу ймовірного впливу цукру на здоров'я.