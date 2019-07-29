Ранні зернові зібрали на 80% площ — Мінагро

Аграрії України станом на 29 липня 2019 року зібрали ранні зернові та зернобобові з площі 8 млн га, що становить 80% від запланованого.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

“Станом на 29 липня українські аграрії зібрали ранніх зернових та зернобобових культур з площі 8,0 млн га або 80% до прогнозу. Так, намолочено 29,7 млн тонн зерна нового врожаю”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зібрано 21,7 млн тонн пшениці з площі 5,5 млн га (80% до прогнозу при врожайності 39,7 ц/га); 7,2 млн тонн ячменю з площі 2,2 млн га (84% до прогнозу при врожайності 33,1 ц/га); 569 тис. тонн гороху з площі 249 тис. га (95% до прогнозу при врожайності 22,9 ц/га); 120 тис. тонн жита з площі 45 тис. га (38% до прогнозу при врожайності 26,8 ц/га); 60 тис. тонн вівса з площі 24 тис. га (13% до прогнозу при врожайності 24,9 ц/га).

Крім того, зібрано 2,9 млн тонн озимого ріпаку з площі 1,2 млн га (96% до прогнозу при врожайності 24,4 ц/га).

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Як повідомляв Укрінформ, збиральна компанія у 2019 році почалася на 8 днів раніше, ніж у 2018 році. Темпи збирання завдяки сприятливим погодним умовам близькі до високих. Урожайність зернових і зернобобових культур цього року перевищує минулорічну на 5 ц/га і більше.