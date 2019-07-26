Аграріям компенсували понад 260 мільйонів за придбану техніку

За державною програмою часткової компенсації витрат на придбання сільгосптехніки із грудня 2018 року по травень 2019 року українським аграріям спрямовано 261,1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

“Українським аграріям спрямовано 261,1 млн грн часткової компенсації вартості за купівлю сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Відповідні розрахунки відбулись за період грудень 2018 року та січень-травень 2019 року”, - йдеться у повідомленні Мінагро.

За звітний період програмою скористалося 2372 сільгоспвиробника, придбано 3993 одиниці техніки та обладнання на суму 1262 млн грн.

Зазначається, що серед найбільших отримувачів компенсації сільгоспвиробники Вінницької (29,1 млн грн), Одеської (20,2 млн грн), Сумської (18,6 млн грн), Кіровоградської (18,2 млн грн) та Миколаївської (17,6 млн грн).

На сьогодні у сфері виплати компенсацій з Мінагрополітики співпрацюють 11 уповноважених банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Райффайзен банк Аваль, Південний, Банк інвестицій та заощаджень, ПУМБанк, Індустріалбанк, Кредобанк, МТБ Банк. Існує певний Перелік вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання, за придбання яких нараховується компенсація.

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Як повідомляв Укрінформ, законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачені видатки за програмами підтримки розвитку агропромислового комплексу у розмірі 5,909 млрд грн. Зокрема, на здешевлення кредитів передбачено 127,2 млн грн; на фінансову підтримку розвитку фермерських господарств — 800 млн грн; на державну підтримку розвитку, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними — 400 млн грн; на кредити фермерським господарствам — 200,0 млн грн; на державну підтримку тваринництва — 3 500 млн грн.