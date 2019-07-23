Аграрії отримали від ПриватБанку найбільше кредитів за держпрограмами

ПриватБанк видав аграріям найбільше позик за державними програмами компенсацій.

Про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні Укрінформу.

"ПриватБанк видав найбільше серед державних банків кредитів за програмою державних компенсацій для агробізнесу. Частка ПриватБанку становить 68,5% за програмою купівлі сільськогосподарської техніки та 83% за програмою кредитування агробізнесу", - йдеться в повідомленні.

У липні ПриватБанк отримав перші в цьому році транші компенсацій від Міністерства аграрної політики. Мінагро перерахувало кошти за програмою компенсації 25% вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва та за програмою здешевлення кредитів для фермерів.

Загалом українським аграріям нараховано 131,4 млн грн часткової компенсації, із них 90 млн отримають клієнти ПриватБанку.

Серед аграріїв, яких обслуговує ПриватБанк, найактивнішими виявилися сільгоспвиробники з Кіровоградщини – вони подали найбільше заявок на компенсації за двома держпрограмами: 47 – за кредитами та 153 – за програмою купівлі сільгосптехніки.