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ПриватБанк на "голландських" аукціонах продаватиме власну нерухомість

Укрінформ
ПриватБанк планує здійснювати продаж нерухомості із застосуванням механізму "голландських" аукціонів уже найближчим часом.

Про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні Укрінформу.

"ПриватБанк, крім традиційних, планує здійснювати продаж нерухомості із застосуванням механізму "голландських" аукціонів, які передбачають зниження ціни продажу в ході торгів. Найближчим часом такі аукціони відбудуться щодо об'єктів, узгоджених правлінням банку", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, ПриватБанк відкриває новий сезон продажу нерухомості та знижує початкові ціни продажу на власні об'єкти нерухомого майна (квартири, нежилі приміщення, паркувальні майданчики та інші об'єкти майже в усіх регіонах України), які виставлені на реалізацію на електронних торгових майданчиках LOT.PB та OpenMarket (ДП "СЕТАМ").

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Зниження цін на нерухомість, відповідно до прийнятого правлінням банку рішення, заплановано по великій кількості непрофільних активів, що сприятиме прискоренню реалізації об'єктів, які не використовуються в операційній діяльності ПриватБанку.

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