Рентабельність ПриватБанку зростатиме — Moody's

За прогнозами міжнародного рейтингового агентства Moody's рентабельність ПриватБанку залишиться високою та зростатиме протягом наступного року за рахунок високого комісійного доходу та збільшення чистого відсоткового доходу.

Ця інформація міститься в оновленому кредитному аналізі банку, який опубліковано міжнародним рейтинговим агентством Moody's, йдеться у пресрелізі банку, що є у розпорядженні Укрінформу.

"Рентабельність ПриватБанку залишиться високою та зростатиме протягом наступного року за рахунок високого комісійного доходу та збільшення чистого процентного доходу", - йдеться у повідомленні.

Також у документі наголошується, що за перше півріччя 2019 року ПриватБанк повідомив про рекордний чистий прибуток у розмірі 18,3 млрд грн та, ймовірно, збереже тенденцію до поліпшення прибутку до кінця року.

Експерти Moody's прогнозують протягом найближчого року збереження високого рівня ліквідності ПриватБанку, в якого високоліквідні активи становлять близько 70% сукупних активів.

На думку експертів Moody's, будь-який потенційний відтік депозитів буде керованим для ПриватБанку, тому що його буфер ліквідності повністю покриває всі депозити фізичних осіб і корпоративні депозити до запитання. ПриватБанк дотримується нових вимог до ліквідності (набувають чинності з 2020 року) і його коефіцієнти ліквідності значно вищі за мінімум.

Норматив достатності сукупного капіталу банку станом на 1 червня 2019 року становив 15,9%.